Pagelle e tabellino del primo tempo di Lazio-Milan, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A

La Lazio cala il tris e si rilancia in ottica Champions League. Super prestazione di Correa, che trascina i suoi al successo. Male i centrali difensivi del Milan, così come tutto l’attacco

Ecco i voti:

LAZIO

Reina 6,5 – Pronto sulle conclusioni di Çalhanoğlu e Saelemaekers. Aiuta in fase di impostazione.

Marusic 6,5 – Commette un’ingenuità in avvio, poi si riprende e fa bene tutte le diagonali. Adattato sul centro-destra, se la cava egregiamente.

Acerbi 6,5 – Atterra fallosamente Theo Hernandez dal limite: ammonito. Controlla Mandzukic senza eccessivi patemi.

Radu 6,5 – Prende un colpo da Marusic nel tentativo di colpire di testa. Ordinato e concentrato, vince tanti duelli con personalità ed esperienza.

Lazzari 7 – Kessie lo atterra con le cattive. Non si ferma mai sulla destra. Stantuffo. Segna un gol, annullato per fuorigioco. Prende tanti calci, ma non demorde.

Milinkovic 7 – Prova a caricarsi la squadra sulle spalle e ci riesce, consentendole di avviare l’azione in modo pulito. Elegante ed anche pragmatico.

Leiva 6 – Non è al meglio e si vede. Prestazione sottotono, ma se la cava con l’esperienza. E nel finale erige un muro, annullando la verve di Brahim Diaz. Dall’88’ Cataldi sv

Luis Alberto 6,5 – Nel primo tempo tocca meno palloni del solito: i compagni non lo servono a dovere e lui fa poco movimento. Indovina il corridoio che porta Correa al raddoppio. Gestisce la sfera con intelligenza nell’ultimo quarto di gara. Akpa Akpro sv

Lulic 6,5 – Quando parte palla al piede semina il panico sulla sinistra. Saelemaekers è costretto agli straordinari per fermarlo. Cala nella ripresa.Dal 67’ Fares 6 – Dà il suo contributo.

Correa 8 – Scarta Donnarumma come una caramella e mette in rete. Si prende gioco di Tomori e spara in rete per il raddoppio. Partita da supereroe, da solo mette in costante pericolo la retroguardia rossonera.

Dal 70’ Pereira 6 – Prezioso nel finale.

Immobile 7 – Suo l’assist per Correa. Svaria su tutto il fronte offensivo con grande generosità, colpisce un palo clamoroso e nel finale firma il tris con un gol di pregevole fattura. Dall’88 Muriqi sv

MILAN

Donnarumma 6,5 – Compie un autentico miracolo su Ciro Immobile pochi secondi dopo il primo gol di Correa. Poi si supera ancora sul numero 11 biancocelesti. Difficile far qualcosa in occasione delle reti subite

Calabria 6 – Ancora una buona partita per il terzino italiano sempre puntale nell’accompagnare l’azione. Non è sempre preciso, però, nei cross. Dal 69′ Dalot 6 – Entra bene in campo, di fatto è un’ala aggiunta, buoni i suoi spunti.

Kjaer 4,5 – E’ responsabile anche lui del primo gol subito. Fatica tantissimo in velocità con Correa. Dal 73′ Romangoli 5,5 – Lascia campo a Ciro Immobile in occasione del 3-0.

Tomori 4 – Tante sbavature per il centrale arrivato a gennaio. Ha colpe in entrambi i gol subiti.

Hernandez 5,5 – Ha un cliente scomodo come Lazzari. Fa una grande cosa nel corso del primo tempo entrando dentro campo e poco altro.

Bennacer 5,5 – Il gol di Correa nasce da una sua palla persa. Cresce con l’andare della partita, dimostrando carattere. Dal 69′ Tonali 6 – Entra bene in campo provando a spingere il Milan verso la rimonta, presente in entrambi le fasi. Va anche vicino al gol col sinistro

Kessie 5,5 – Non è il solito Kessie. Stasera al Milan è mancata anche la sua forza e il suo essere ovunque. Sfiora il gol, colpendo la traversa, ma non è fortunato

Saelemaekers 5,5 – Come successo contro il Sassuolo entra tanto dentro il campo, riuscendo a far bene ma è poco cattivo quando ha la palla buona per battere Reina. Dal 67′ Brahim Diaz 5,5 – Viene cercato poco dai compagni e così decide di fare da solo ma senza successo.

Calhanoglu 6 – E’ sempre nel vivo dell’azione del Milan. Ci prova più volte da fuori ma non è fortunato. Gioca di prima creando tante cose buone.

Rebic 4,5 – Non riesce a trovare uno spunto degno di nota. Sparisce troppo presto dalla partita.

Mandzukic 4,5 – Tanto sacrificio e poco altro. Fa bene nelle sponde ma sotto porta fallisce in più di un’occasione. Dal 64′ Leao 4,5 – E’ il solito Leao ‘ammirato’ nelle ultime partite. 29 minuti da dimenticare

All. Pioli 5 – Il suo Milan continua a faticare a trovare la via della rete. Stasera non funziona nemmeno il reparto difensivo, con tanti errori individuali. Serve Ibra per continuare a credere ad una qualificazione in Champions League, che sta sfuggendo via.

Orsato – 4 – Il secondo gol di Correa è viziato da un evidente fallo di Leiva su Calhanoglu. Inspiegabile non annullarlo.

TABELLINO

LAZIO-MILAN 2-0

LAZIO (3-5-2): Reina; Marušić, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinković-Savić, Leiva, Luis Alberto, Lulić; Correa, Immobile. A disp.: Alia, Strakosha; Hoedt, Musacchio, Patric; Akpa Akpro, Cataldi, Fares, Parolo, Pereira; Muriqi. All.: S. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Mandžukić. A disp.: Tătărușanu; Dalot, Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Castillejo, Díaz, Hauge, Krunić, Meïte, Tonali; Leão. All.: Pioli.

Arbitro: Orsato di Schio.

GOL: 2′ e 52′ Correa (L)

AMMONITI: 19′ Acerbi (L), 57′ Milinkovic-Savic (L), 87′ Immobile (L)

ESPULSI: