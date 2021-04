Il Napoli risponde con un tweet a un articolo apparso su uno dei quotidiani sportivi nazionali in edicola oggi

Questa sera si giocherà un altro capitolo fondamentale della corsa Champions League. Ieri il pareggio della Fiorentina e la vittoria dell’Atalanta che è balzata al secondo posto. Oggi lo scontro diretto tra Lazio e Milan all’Olimpico e ovviamente il Torino che ospiterà il Napoli di Gattuso, tornato definitivamente in palla dopo la super vittoria con la squadra di Inzaghi. Gli azzurri dovranno gestire un po’ le forze e, come vi abbiamo anticipato ieri, è concreta l’ipotesi panchina per uno dei big come Fabian Ruiz, oltre al ritorno dal 1′ di Osimhen.

“Saranno gli esami del sangue a decidere stamattina la formazione con la quale Napoli sfiderà il Toro alla ricerca forsennata della salvezza in serie A. Nulla potrà essere lasciato al caso ed il Napoli si affida ai test ematici come accade tutte le volte che c’è da giocare la terza gara nell’arco di una settimana”, si legge su un quotidiano sportivo in edicola questa mattina. Delle righe che non sono affatto piaciute al Napoli, che attraverso un tweet ha commentato così: “Che possano essere gli esami del sangue a decidere la formazione del Napoli è ovviamente una fake news. Se non si trattasse di questioni di ambito medico, ci sarebbe da sorridere. Purtroppo c’è poco da ridere soprattutto in questo periodo storico”.