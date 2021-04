Milan, UFFICIALE | La UEFA apre un’indagine su Ibrahimovic

La UEFA ha aperto un’indagine su Ibrahimovic: l’attaccante del Milan avrebbe un interesse finanziario in una società di scommesse

Arrivano pessime notizie in casa Milan, a poche ore dal fischio d’inizio del delicato match contro la Lazio. È, infatti, ufficiale che la UEFA ha aperto un’indagine su Zlatan Ibrahimovic per un presunto interesse finanziario in una società di scommesse. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

La UEFA, tramite una nota ufficiale, ha informato che: “In conformità con l’Articolo 31 comma 4 del Regolamento Disciplinare UEFA, un Ispettore Etico e Disciplinare è stato nominato oggi per condurre un’indagine disciplinare su una potenziale violazione del Regolamento Disciplinare UEFA da parte di Zlatan Ibrahimovic per aver un presunto interesse finanziario in una società di scommesse”. Lo svedese, secondo quanto riportato dal quotidiano svedese ‘Aftonbladet’, sarebbe il co-proprietario di un marchio di scommesse sportive. La UEFA ha, poi, concluso: “Ulteriori informazioni saranno rese note a tempo debito”.