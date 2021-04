Lazio-Milan, le probabili formazioni: Pioli lancia Mandzukic

Stasera in campo Lazio-Milan, vero e proprio spareggio Champions: i rossoneri con Mandzukic al centro dell’attacco

Monday night di campionato al cardiopalma, con la sfida cruciale per i destini della zona Champions tra Lazio e Milan. I biancocelesti hanno incassato un duro colpo con il ko per 5-2 contro il Napoli, ma non sono ancora fuori dalla corsa. Una vittoria stasera, considerando anche il match da recuperare con il Torino, potrebbe regalare un’ultima occasione alla squadra di Simone Inzaghi. Anche i rossoneri sono stati sconfitti in settimana, in casa contro il Sassuolo, e sono tornati in piena bagarre. Bisogna rispondere all’Atalanta, che ha operato il sorpasso in seconda posizione, e soprattutto tenere a distanza sia i capitolini che il Napoli.

La Lazio dovrebbe confermare l’undici visto a Napoli, con Marusic ad agire da terzo difensore centrale e la coppia Immobile-Correa di punta. Nel Milan, la grande novità è la titolarità di Mandzukic: all’esperienza del croato si aggrappa Pioli per un match fondamentale. Alle sue spalle agirà il trio formato da Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-MILAN

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All.: S. Inzaghi.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic. All.: Pioli.