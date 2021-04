Grandi polemiche per Lazio-Milan: la decisione di Orsato fa scoppiare la bufera e sui social i tifosi si scatenano









Grandi polemiche su Orsato nel corso di Lazio-Milan. L’arbitro è al centro delle critiche per non aver fischiato un fallo su Calhanoglu da cui è nata l’azione del raddoppio di Correa. Un fischio che non è arrivato anche dopo la revisione al Var. Una direzione di gara che non è andata giù soprattutto ai tifosi del Milan che su Twitter hanno protestato e riversato la loro rabbia contro il fischietto.

Ecco alcuni tweet:

Ma ancora parliamo di Var? La più grossa farsa del calcio dopo Orsato ovviamente, che non dovrebbe arbitrare neanche in serie D #LazioMilan pic.twitter.com/fatuLdP9ln — Pas (@pasbuo) April 26, 2021

Orsato sarà sospeso…. ma ormai il danno è fatto…. (cosa avrà visto alla VAR se non il pestone subito da chala?) #LazioMilan #orsato — Matteo Romeo (@MatteoRomeo6) April 26, 2021