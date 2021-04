Lazio-Milan, furia contro Pioli | Anche Mandzukic nel mirino

Sottotono la prestazione del Milan nel posticipo del lunedì contro la Lazio: diverse critiche nei confronti di Mandzukic e Pioli

La partita tra Lazio e Milan ha fatto nascere diverse discussioni. Stefano Pioli ha mandato in campo da titolare Mario Mandzukic, arrivato la scorsa sessione di mercato come vice Ibrahimovic. Ma finora la sua esperienza in rossonero non è stata delle migliori. Lo stanno dimostrando le sue prestazioni, ultima quella contro i biancocelesti. E il centravanti croato ha ricevuto diverse critiche sui social, e lo stesso vale per l’allenatore del Milan. Impazza infatti l’hashtag ‘Pioli out‘ dopo la doppietta di Correa.









Lazio-Milan, Mandzukic e Pioli nel mirino

Nonostante nel finale di primo tempo abbia provato a sorprendere Pepe Reina, la partita di Mandzukic è stata negativa sotto quasi ogni punto di vista. Se ne sono accorti i tifosi del Milan, che lo hanno preso di mira sui social per la prestazione contro la Lazio. Non mancano invece alcune critiche nei confronti della dirigenza per averlo ingaggiato. Oppure il confronto con Andrea Belotti. E torna in voga l’hashtag ‘Pioli out’, con alcuni tifosi che vorrebbero l’addio dell’allenatore. Di seguito, alcuni tweet.

Se vogliamo avere delle possibilità di andare in Champions bisogna esonerare subito l’allenatore #PioliOut #LazioMilan — Devis Venturini (@devisv) April 26, 2021

Perché insultate mandzukic? Per caso si è comprato da solo? Insultate chi lo ha portato — Simone (@_Simo95_) April 26, 2021

Perché Mandzukic sembra che stia giocando un’amichevole ☠️ — Vicky ✌🏻 | San Bernardo stan account (@vbrozodrillo) April 26, 2021

Belotti al posto di mandzukic fa gol al 46esimo — eslatan 7 milioni (@FrancescoRe200) April 26, 2021