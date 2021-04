La Juventus frena anche con la Fiorentina e il quarto posto che vale la Champions League è sempre più a rischio. Cristiano Ronaldo e Pirlo nel mirino della critica

Si complica il cammino per un posto alla prossima Champions League per la Juventus dopo il deludente 1-1 sul campo della Fiorentina. Il gol di Morata ad inizio ripresa non basta ai bianconeri per centrare i tre punti, con la corsa al piazzamento tra le prime quattro sempre più in salita per la compagine di Andrea Pirlo. Lo stesso allenatore ha bocciato finora il suo lavoro sulla panchina della ‘Vecchia Signora’, con il suo futuro in panchina che resta un’incognita anche con la conquista del pass Champions.

Calciomercato Juventus, Bargiggia attacca: “Pirlo e Ronaldo sono il problema principale”

Nelle ultime settimane, oltre a Pirlo, anche Cristiano Ronaldo è finito sulla ghigliottina della critica. CR7 non va segno da tre partite, con Paolo Bargiggia che analizza il momento del fuoriclasse portoghese e dell’allenatore bresciano: “Andrea Pirlo e Cristiano Ronaldo sono indubbiamente diventati due grossi problemi per la Juventus. Insieme, forse il problema principale – sottolinea il giornalista sul suo sito web – Il primo perché la squadra la allena e dovrebbe trovare soluzioni adeguate per risolvere i problemi ma continua a non trovarle. Il secondo perché ha perso l’abitudine di risolvere partite e, forse, anche il piacere di giocarle fino in fondo. Un po’ sarà perché a 36 anni il declino, seppur lento comincia a farsi sentire; un po’ perché da troppo tempo CR7 ha perso il piacere di giocare nella Juventus. Troppe smorfie, troppa negatività nemmeno tanto nascosta. Allora che senso ha tenersi uno come il portoghese se ti costa 31 milioni netti a stagione e non ti risolve nemmeno le partite con la Fiorentina?”.

Bargiggia si sofferma anche sul destino sotto la Mole di Pirlo: “Dopo il match con la Viola si è praticamente autoesonerato per la prossima stagione. Paga ovviamente colpe anche non sue. Prima del match Paratici lo aveva confermato in caso di approdo in Champions ma a questo punto le certezze sono poche: sia sul piazzamento tra le prime quattro della classifica che sulla reale conferma di Pirlo dopo il match visto a Firenze”.