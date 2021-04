Arrivano le sanzioni per Ibrahimovic e Lukaku per il diverbio di cui sono stati protagonisti in Inter-Milan di coppa Italia

Ammenda sia per Ibrahimovic che per Lukaku. La Figc ha ufficializzato le sanzioni per i due calciatori protagonisti di un diverbio durante Inter-Milan di coppa Italia dello scorso 26 gennaio. Quattromila euro per Ibrahimovic, tremila per Lukaku, sanzioni anche per le due società: duemila euro per il Milan, 1.250 per l’Inter. Queste le sanzioni a seguito dell’accordo tra le parti. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

I due calciatori è stato riscontrato un “comportamento antisportivo con frasi provocatorie, comprovanti un messaggio sportivo per nulla consono ai criteri di lealtà, probità e sportività dettati dal Codice di Giustizia Sportiva”. Inter e Milan, invece, sono state punite per responsabilità oggettiva.