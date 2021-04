Cottarelli è tornato a parlare dell’azionariato popolare per l’Inter: “Lo proporremo con Interspac e un evento con ospiti internazionali”

Ad una settimana di distanza dai comunicati ufficiali, la ‘bolla’ Superlega sembra essere già scoppiata. Ha avuto vita breve il progetto della nuova competizione europea, di cui Florentino Perez e Andrea Agnelli sono stati i principali fautori e promotori. Intervenuto a ‘Sky Calcio Club’, l’economista Carlo Cottarelli ha espresso la propria opinione su quanto accaduto in questa turbolenta settimana: “Non so se sia stata una mossa disperata, penso ci stessero pensando da tempo. Sicuramente è stata una mossa sbagliata”. L’ex commissario straordinario per la revisione alla spesa pubblica, sotto il Governo Letta, riguardo i 12 club della Superlega ha aggiunto: “Di certo non si aspettavano una reazione di questo genere, altrimenti non avrebbero fatto questo annuncio. Anche il comunicato a mezzanotte mi è parso strano, forse volevano prendere tutti di sorpresa. È stato un errore clamoroso”. Non è mancata, poi, una battuta riguardo l’azionariato popolare per la proprietà dell’Inter. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Inter, Cottarelli: “Proporremo l’azionariato popolare con Interspac”

Carlo Cottarelli, grande tifoso dell’Inter, ha parlato anche dell’iniziativa per l’azionariato popolare che ha ideato per la società di Zhang. “Con Interspac organizzeremo a settembre un evento con degli ospiti, spero anche internazionali. E proporremo questa idea romantica dell’azionariato popolare. Almeno in parte, secondo me, un club deve appartenere ai tifosi. E sarebbe un modo per aiutare i conti delle società”. Infine, l’economista ha commentato le voci di possibili sanzioni della UEFA per le 12 società firmatarie della Superlega: “Non punirei chi ha avanzato la proposta, a patto ovviamente che non vadano avanti”.