Il primo posticipo del lunedì, valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte Torino e Napoli

Dopo le sfide del sabato e della domenica, ecco il primo posticipo del lunedì valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Apre Torino-Napoli, con obiettivi da raggiungere per entrambe le squadre. Gli uomini di Davide Nicola, reduci dal pareggio esterno contro il Bologna, hanno bisogno di un risultato positivo per allontanarsi dal terzultimo posto, occupato insieme a Benevento e Cagliari, anche se con una partita da recuperare contro la Lazio. Di contro, dopo il 5-2 rifilato sempre ai biancocelesti, gli undici di Gennaro Gattuso hanno la possibilità di agganciare al quarto posto in classifica, l’ultimo utile per la prossima edizione della Champions League, la Juventus di Pirlo e Ronaldo. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI TORINO-NAPOLI

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Ansaldi; Verdi; Sanabria, Belotti. All. Nicola

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 79, Atalanta 68, Milan* 66, Juventus 66, Napoli* 63, Lazio** 58, Roma 55, Sassuolo 52, Sampdoria 42, Verona 41, Udinese 39, Bologna 38, Genoa 36, Fiorentina 34, Spezia 33, Torino** 31, Cagliari 31, Benevento 31, Parma 20, Crotone 18

* Una partita in meno

** Due partite in meno