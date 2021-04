Calciomercato, UFFICIALE il rinnovo di Navas col PSG | Via libera Juve

È ufficiale il rinnovo di Keylor Navas con il Paris Saint-Germain. Un ‘assist’ di mercato anche alla Juventus sul fronte Donnarumma: i dettagli

Keylor Navas e il Paris Saint-Germain ancora insieme fino al 2024. Il club parigino ha annunciato il rinnovo del portiere per un’ulteriore stagione. Questo il comunicato ufficiale della società: “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l’estensione del contratto di Keylor Navas per un’ulteriore stagione. Il portiere 34enne è ora legato al club della capitale fino al 30 giugno 2024”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Un ‘assist’ di calciomercato anche alla Juventus: il PSG, infatti, era insieme ai bianconeri il club accostato a Donnarumma. Come noto, il portiere del Milan è in scadenza di contratto a giugno e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo.