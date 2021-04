Massimiliano Allegri si trova a Roma, ma per motivi personali: resta in corsa la sua candidatura per il dopo-Fonseca

Sono ore calde per il prossimo allenatore della Roma. Allegri e Sarri sono i due nomi principali sul taccuino dei Friedkin e di Tiago Pinto. Come vi raccontiamo da mesi, per la dirigenza giallorossa la preferenza continua ad andare al tecnico livornese ex Milan e Juve. Per ripartire dopo Fonseca e aprire un ciclo, Allegri è il profilo internazionale scelto dalla Roma, con un incontro già avvenuto tra le parti e un gradimento già espresso dall’allenatore. Dall’altra parte c’è Maurizio Sarri, altra pista caldissima su cui c’è anche il Tottenham. L’ex Chelsea, però, ha dato priorità ai giallorossi e Ramadani sta spingendo in queste ore.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Una sorta di duello, quindi, tra i due allenatori. Allegri, inoltre, secondo ‘Teleradiostereo’, in queste ore si trova proprio a Roma. Al momento però non sembrerebbe previsto nessun incontro dalle parti di Trigoria o viale Tolstoj, sede legale del club. L’allenatore sarebbe nella capitale per motivi personali, anche se ovviamente i tifosi giallorossi sognano un accordo imminente tra la Roma e uno dei tecnici migliori al mondo, voglioso di tornare in panchina. Ma Allegri non ha ancora deciso il suo futuro, per cui restano in piedi le piste estere così come quella capitolina.