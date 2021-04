Le ultime di calciomercato hanno come protagonista Massimiliano Allegri. Annuncio in diretta sul futuro del tecnico livornese, fermo da quasi due anni

Non solo Spalletti, diretto al Napoli, e Sarri, è pronto al ritorno in panchina anche Massimiliano Allegri. Su Twicth, in diretta nel programma di ‘juventibus’, Luca Momblano ha detto che il tecnico livornese “ha già una squadra per la prossima stagione“.

In sostanza un accordo con un club, che però – come sottolinea lo stesso giornalista di fede bianconera, “non è la Juventus“. Nelle ultime ore Allegri è stato riaccostato pure all’Inter, considerato che Conte continua a non dare certezze in merito alla sua permanenza in nerazzurro. Resta viva, poi, la pista Roma, anche se negli ultimi giorni ha preso grande forza la candidatura di Sarri (per i Friedkin, Allegri rimane però la prima scelta). Staremo a vedere.