Calciomercato Juventus, intreccio Morata-Kean | Il punto su Icardi

Il futuro della Juventus potrebbe vedere grandi cambiamenti per quanto riguarda l’attacco. La posizione di Alvaro Morata resta in bilico: il punto sui bomber e la posizione di Icardi

La Juventus non sta riuscendo a convincere tifosi e addetti ai lavori in questa stagione. I bianconeri si dividono tra i problemi di campo e le prospettive legate al calciomercato. La Vecchia Signora, infatti, continua a non trovare continuità sotto il profilo del gioco e dei risultati. Il futuro resta in bilico per molti degli attuali interpreti in rosa e attenzione alle prospettive per l’attacco.

Potrebbe essere proprio quello uno dei reparti dove la società potrebbe intervenire maggiormente. In particolare, la posizione di Alvaro Morata resta in bilico: non ci sono certezze sulla sua permanenza dopo il prestito dall’Atletico Madrid della scorsa estate. Anche nel post-partita di ieri da lui sono arrivate parole sibilline sul suo futuro. Non solo lo spagnolo, ma tutti i bomber che ruotano nell’orbita bianconera: gli scenari sul calciomercato e il possibile intreccio per le prossime settimane. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, giro di bomber tra Kean e Morata: la posizione di Icardi

Non è un mistero che Moise Kean sia probabilmente una delle primissime opzioni per l’attacco della Juventus e al centro di diverse prospettive di scambio, come vi abbiamo riportato negli ultimi giorni. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, Fabio Paratici continua a lavorare sottotraccia per il ritorno del giovane bomber, che tanto bene sta facendo quest’anno con il suo PSG. L’operazione inevitabilmente si intreccia con il futuro di Morata e potrebbe deciderne l’addio o il rinnovo del prestito.

Non solo loro sul tavolo della Juventus: occhio alla pista riguardante il futuro di Arkadiusz Milik. Nel mirino dei bianconeri da diversi mesi, ora l’ex Napoli potrebbe finire proprio al PSG completando l’intreccio. Un discorso a parte, invece, per Mauro Icardi: il bomber argentino interessa alla Juventus, ma non è da considerare in questi incroci. A lui si potrà arrivare attraverso degli scambi: magari con uno tra Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo.