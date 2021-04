Le ultime sull’Inter mettono in evidenza le dichiarazioni dell’ex patron Massimo Moratti dallo scudetto alla Superlega passando per il mercato e il possibile ritorno al timone del club

Dallo scudetto, ormai a un passo, alla Superlega passando per il calciomercato e Conte fino a un suo possibile ritorno: ecco l’intervento a ‘Radio Marte’ dell’ex patron dell’Inter Massimo Moratti.

SCUDETTO – “I punti per scaramanzia non si contano mai, aspettiamo che la matematica ci dia ragione. Mi sembra che la squadra sia assolutamente in una situazione molto positiva”.

SUPERLEGA – “Ora è facile per tutti dire che non avremmo aderito. A me anni fa fu fatta la stessa richiesta, questa è una vecchia situazione: rifiutai. La soluzione attuale è dovuta a una forte necessità da parte di certi club di far quadrare i conti. Il problema è che questo è un problema sempre esistito. Diciamo che è stata una nota stonata, era il momento sbagliato”.

CONTE – “Davvero molto bravo. Ha creato un ambiente e un modo di giocare che hanno reso la squadra fortissima e adatta a questo campionato. E’ arrivato come ex juventino ma è un professionista serissimo e molto capace. Ha portato risultati che non sono mai facili”.

MERCATO – “Chi prenderei per l’Inter oggi? Kantè”.

RITORNO – “Rientro all’Inter? No, spero che Zhang risolva i problemi brillantemente”.