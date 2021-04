L’avventura di Garcia, allenatore dell’Olympique Lione, è ai titoli di coda, per lui potrebbe esserci un ritorno in Italia

Dalla Francia, fonte ‘L’Equipe’, non hanno dubbi: a scadenza di contratto a fine stagione, l’allenatore francese ex Roma dell’Olympique Lione, Rudi Garcia, lascerà definitivamente la squadra con cui sta facendo bene per trovare una collocazione altrove. Nonostante, quindi, le dichiarazioni pubbliche di voler rimanere ancora in patria, sul fronte interno il rinnovo pare essere in stallo, dopo settimane di trattative non andate a buon fine. Il problema non sono tanto le prestazioni, quanto piuttosto le scelte gestionali e la mancanza di progressi del suo team.

Una notizia che conferma quanto riportato ieri da ‘calciomercatoweb.com’, che aveva anticipato il possibile ritorno in Italia di Garcia. Sarebbero due le squadre a cui il tecnico francese si sarebbe proposto per il dopo Lione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>>> ESCLUSIVO | Napoli, De Laurentiis vuole un incontro a casa Spalletti per chiudere

Calciomercato Inter e Napoli, Garcia ai saluti con il Lione | Ritorno in Italia più vicino

La bomba sul possibile ritorno in Italia dell’ex allenatore della Roma Rudy Garcia arrivano ancora una volta dalla Francia. Secondo quanto rivelato da ‘L’Equipe’, il mister del Lione che, come già detto, è in scadenza di contratto con il club a giugno del 2021, si sarebbe proposto per la panchina di Inter e Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rispunta l’Inter su Allegri | Corsa a due: ‘burrasca Conte’

Sia i nerazzurri, sia i partenopei, infatti, potrebbero non continuare la prossima stagione con i propri tecnici. Antonio Conte, che sta guidando l’Inter alla conquista del diciannovesimo scudetto, potrebbe lasciare Milano una volta raggiunto l’obiettivo prefissato, mentre Rino Gattuso potrebbe lasciare gli azzurri dopo una stagione di alti e bassi e un rapporto non troppo idilliaco con il suo presidente Aurelio De Laurentiis. E quindi, appunto, Rudi Garcia, che ritroverebbe l’Italia dopo l’esperienza dolce amara sulla panchina dei capitolini.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Pirlo e Ronaldo nella bufera | “Sono due grossi problemi”

D’altra parte, però, anche i francesi non starebbero a guardare. E per il futuro avrebbero messo nel mirino, sempre da quanto rivelano i media d’oltralpe, un giovane tecnico italiano. Sì, stiamo parlando di Roberto De Zerbi. L’allenatore del Sassuolo sta convincendo su tutti i fronti grazie ai risultati della sua squadra e al bel gioco. Che sia lui il sostituto dell’ex Roma?