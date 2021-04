In vista di Torino-Napoli, Gattuso non intende rischiare: un big, acciaccato, può portare dalla panchina domani pomeriggio

Il Napoli domani alle 18:30 sarà impegnato in una partita fondamentale per la corsa Champions. Il passo falso della Juventus a Firenze alimenta ancora di più l’adrenalina per la sfida contro il Torino, anch’esso affamato di punti in chiave salvezza. Gattuso dovrà rinunciare ad Ospina ancora infortunato e Manolas squalificato. Tra i pali ci sarà Meret mentre Rrahmani sostituirà il difensore greco che si è ritrovato dopo le prestazioni contro Sampdoria, Inter e Lazio. Sulla fascia sinistra dovrebbe essere confermato Hysaj. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, le novità riguardano il centrocampo e l’attacco: Fabian Ruiz ha avvertito mal di schiena, a livello soltanto precauzionale dovrebbe essere gestito, in mezzo al campo è pronta la coppia Demme-Bakayoko con lo spagnolo destinato a partire dalla panchina. In attacco Politano va verso la conferma, sembra in vantaggio nel ballottaggio con Lozano mentre è pronta l’inversione dei centravanti: Osimhen dal primo minuto e Mertens dalla panchina a gara in corso.