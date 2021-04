Dopo il pareggio contro la Fiorentina, abbiamo chiesto con un sondaggio se Pirlo meritasse la conferma sulla panchina della Juventus: l’esito

C’è grande delusione in casa Juventus per la piega che sta prendendo questa annata, con la conquista della qualificazione alla prossima Champions League che si fa sempre più difficile. In conferenza stampa, lo stesso Andrea Pirlo si è detto deluso dei risultati ottenuti fino ad ora. Dopo il pareggio con la Fiorentina, abbiamo chiesto ai follower del profilo ‘Twitter’ di Calciomercato.it se fosse giusto confermare il tecnico bresciano sulla panchina della Juventus a fine stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

📊MOMENTO SONDAGGIO Qualificazione in #ChampionsLeague in bilico per la #Juventus: giusto confermare #Pirlo fino a fine stagione? 📲RT, VOTA e COMMENTA! — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 25, 2021

Per il 64,6% dei votanti Pirlo non merita la conferma per la prossima stagione e la Juventus dovrebbe cambiare allenatore in estate. Una presa di posizione forte da parte dei tifosi bianconeri, che ormai sembrano aver perso totalmente la fiducia per il tecnico bresciano. C’è comunque un 35,4% per cui l’ex regista merita una seconda chance e, quindi, di sedere sulla panchina della ‘Vecchia Signora’ anche per la prossima stagione.