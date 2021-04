In campo in contemporanea Juventus e Inter, con il divario tra le due squadre che aumenta ancora: per Conte – in attesa del Milan – lo scudetto è ormai una formalità mentre per i bianconeri la Champions è sempre più a rischio

Oggi in campo alle 15 sono scese in campo sia l’Inter che la Juventus, ormai lontane in classifica e quindi come obiettivi. Due partite non proprio esaltanti, con pochi gol ma con risultati decisamente importanti per tutti i fronti. La squadra di Conte batte 1-0 il Verona al termine di un match giocato in maniera non eccelsa, ma alla fine i tre punti pesano come un macigno nella lotta scudetto. A decidere è ancora una volta Matteo Darmian al 76′, sull’ennesimo assist di Hakimi che prende anche un palo su calcio di punizione. L’Inter volta così a 79 punti, provvisoriamente a +13 sulle seconde che ad ora sono Milan e Juventus. I rossoneri giocheranno domani sera all’Olimpico contro la Lazio mentre i bianconeri si fermano nuovamente.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Stavolta in casa della Fiorentina: un pareggio che complica ulteriormente le cose nella classifica degli uomini di Pirlo. Perché l’1-1 arrivato per effetto dei gol di Vlahovic e Morata fa salire a 66 i bianconeri, secondi a pari col Milan ma con la possibilità di essere scavalcati dai rossoneri, dall’Atalanta (che sfiderà il Bologna) e agganciati dal Napoli. Nel primo tempo brutta prestazione della Juve, la Fiorentina la sblocca con il cucchiaio dal dischetto di Vlahovic, concesso per fallo di mano di Rabiot. Nella ripresa entra Morata e al 46′, dopo 30 secondi, firma il pareggio. Poi partita tirata, vista la posta in palio anche per la Fiorentina che ora sale a 34 a +6 sul Cagliari, in campo tra un’ora con la Roma.

Inter** 79 punti; Milan e Juve** 66; Atalanta 65; Napoli 63; Lazio* 58; Roma 55; Sassuolo** 52; Sampdoria** 42; Verona** 41; Udinese** 39 Bologna 38; Genoa** 36; Fiorentina** 34; Spezia** 33; Torino* e Benevento** 31; Cagliari 28; Parma** 20; Crotone** 18

* una partita in meno

** una partita in più