I marcatori di Cagliari-Roma e la classifica di Serie A dopo il match della 33a giornata di campionato

La Roma perde anche contro il Cagliari nella 33a giornata di Serie A. I giallorossi deludono ancora e possono abbandonare anche le ultime speranze di una rimonta per il quarto posto (aritmeticamente ancora possibile). Alla ‘Sardegna Arena, il primo tempo è stato equilibrato, con i sardi passati subito in vantaggio al 4’ con Lykogiannis prima di essere raggiunti da Carlos Perez al minuto 27. Nella ripresa, un bellissimo destro di Marin da fuori area ha riportato in vantaggio i padroni di casa, che hanno poi allungato con un colpo di testa di Joao Pedro sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Sempre dalla bandierina è arrivata la rete di Fazio al 69′, che ha consensito ai giallorossi il forcing finale per il pareggio, poi non raggiunto. Con questi tre punti i ragazzi di Semplici possono dunque lottare con più ottimismo per la salvezza, mentre a quelli di Fonseca non resta che puntare tutto sull’Europa League.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> PAGELLE E TABELLINO DI CAGLIARI-ROMA: Diawara superficiale, Nandez ovunque

Cagliari-Roma 3-2: 4′ Lykogiannis (C), 27′ Perez (R), 57′ Marin (C), 64′ Joao Pedro (C), 69′ Fazio (R)

Classifica Serie A: Inter 79 punti; Milan* e Juventus 66; Atalanta* 65; Napoli* 63; Lazio** 58; Roma 55; Sassuolo 52; Sampdoria 42; Verona 41; Udinese 39 Bologna* 38; Genoa 36; Fiorentina 34; Spezia 33; Torino** e Benevento 31; Cagliari 31; Parma 20; Crotone 18

* una partita in meno

** due partite in meno