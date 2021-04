Serie A, Benevento-Udinese 2-4: Gotti blinda la salvezza e inguaia Inzaghi

Il Benevento era atteso a una vittoria fondamentale, ma la squadra di Inzaghi cade in casa con l’Udinese e complica la sua classifica

Serviva una vittoria più di ogni altra cosa al Benevento, invece è arrivata un’altra sconfitta molto pesante. Se non nella prestazione e nell’andamento della partita, per il risultato. Perché al ‘Vigorito’ a esultare oggi è solo l’Udinese, nel lunch match della 33esima giornata di Serie A. I bianconeri passano 4-2 e inguaiano il Benevento, che dopo il 2-2 di ‘Marassi’ aveva bisogno di punti a ogni costo. Invece la classifica dice 31 punti e quartultimo posto (insieme al Torino che ha però due partite in meno), con appena 3 lunghezze di vantaggio sul Cagliari terzultimo che giocherà oggi con la Roma e che sembra in grande forma dopo due vittorie di fila.

Nel primo tempo il parziale dice 2-1 Udinese con le reti di Molina e Arslan, a cui risponde nel finale il rigore trasformato da Viola per fallo di Musso – ammonito e quindi squalificato contro la Juventus – su Lapadula. La Strega concede troppo nonostante più di qualche pericolo creato. Nella ripresa la musica è simile, Stryger-Larsen e il giovane 2002 Braaf chiudono la partita. Lapadula prova a riaprirla, ma è troppo tardi. L’Udinese vola a 39 punti, sostanzialmente trovando forse la definitiva tranquillità in ottica salvezza.