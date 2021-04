Pagelle e tabellino di Fiorentina-Juventus, match del ‘Franchi’ valido per la 33° giornata del campionato di Serie A. Al rigore di Vlahovic risponde Morata

La Juventus frena anche sul campo della Fiorentina nel match del ‘Franchi’ valido per la 33° giornata di campionato. I bianconeri di Pirlo vanno sotto sul rigore trasformato (col cucchiaio) dal solito Vlahovic, prima di trovare il gol del pareggio ad inizio ripresa con il neo-entrato Morata. Male Rabiot che provoca il tiro dal dischetto, non pervenuto ancora una volta Cristiano Ronaldo. Non brilla neanche Dybala, mentre nello scacchiere di Iachini è l’evergreen Ribery ad illuminare e a prendersi la scena insieme a Vlahovic. Spicca in mediana anche la prova di Amrabat, incerto invece Dragowski tra i pali. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> Fiorentina-Juventus, voti e tabellino primo tempo | Vlahovic glaciale, Rabiot fa danni

Le pagelle di Fiorentina-Juventus: Vlahovic glaciale, Rabiot la combina grossa

FIORENTINA

Dragowski 5 – Non corre rischi particolari, prima della parabola a giro di Morata sul quale poteva fare decisamente meglio. Da un suo rilancio sbagliato, Morata innesca Ronaldo che per sua fortuna non ne approfitta.

Caceres 6 – Poche incursioni, gioca da difensore puro soprattutto all’inizio. Partita senza macchie.

Milenkovic 6,5 – Rischia poco e si produce in qualche scorribanda offensiva: in una di queste, impegna Szczesny dalla distanza.

Pezzella 5,5 – Guida bene la difesa nella prima parte. Poi inizia a scricchiolare, tenendo in gioco Morata sul pareggio bianconero.

Venuti 5,5 – Troppo timido sulla destra: non approfitta della staticità di Alex Sandro (46′ Martinez Quarta 5,5 – Saltato secco da Morata sull’1-1 della Juventus).

Amrabat 7 – Solido e acchiappa palloni in mediana. E li smista anche bene, macinando chilometri.

Pulgar 6,5 – Dal suo destro arrivano tanti pericoli per la Juve e non solo da fermo. Un suo bolide nel primo tempo viene deviato sul palo da Bonucci.

Castrovilli 6 – Va a corrente alternata, il suo talento è un po’ imbrigliato. Però dà fastidio con i suoi inserimenti ai centrali bianconeri (85′ Eysseric sv).

Igor 5,5 – Mossa tattica per contenere Cuadrado. Non sempre ci riesce (72′ Biraghi 6 – Forze fresche per tenere a bada Cuadrado e Kulusevski).

Ribery 7 – Brilla sulla trequarti e aziona Vlahovic con il suo destro vellutato. Calamita tanti palloni, esce con classe dalle situazioni più intricate (72′ Kouame 5,5 – Poco servito dai compagni).

Vlahovic 7 – Spauracchio della retroguardia juventina come all’andata. Glaciale sul rigore del vantaggio, dove fredda col cucchiaio Szczesny. Bissa il gol dell’Allianz Stadium, la difesa ospite fatica a contenerlo.

All. Iachini 6,5 – Fiorentina padrona del campo nella prima frazione, che chiude meritatamente in vantaggio. L’1-1 di Morata scompagina i piani del tecnico viola dopo l’intervallo: i viola però resistono e strappano un punto prezioso in chiave salvezza.

JUVENTUS

Szczesny 5,5 – Ottima l’uscita su Vlahovic ad inizio partita. Da quel momento, però, è piuttosto incerto sui blitz in area bianconera di Vlahovic e compagni.

De Ligt 6 – Dimostra di non essere a suo agio nella ‘nuova’ posizione di interno destro della linea a tre difensiva. Fatica ma regge: riemerge nella ripresa al fianco di Chiellini, suo il lancio nell’1-1 di Morata.

Bonucci 5 – Non bastano le maniere forti su Vlahovic. Per poco non fa un brutto scherzo a Szczesny sulla conclusione di Pulgar che colpisce il palo (46′ Kulusevski 6 – Pirlo lo mette dentro per dare una scossa. Tatticamente un po’ indisciplinato, quando punta l’avversario diretto crea però pericoli).

Chiellini 6,5 – Uno dei pochi a salvarsi nella prima frazione. Ci mette una pezza in tante situazioni e striglia la Juve da buon capitano.

Cuadrado 6,5 – Punto di riferimento costante per i bianconeri. Meno risolutivo rispetto alle ultime uscite, anche se il suo apporto a destra resta comunque indispensabile.

Bentancur 6,5 – Perde diversi palloni, non facilitato neanche dalla confusione generale in casa Juve. Piano piano risale la china, servendo a ridosso dell’intervallo un assist al bacio che Ramsey spreca.

Rabiot 4,5 – La combina grossa: maldestro e ingenuo sul fallo di braccio che provoca il rigore in favore della Fiorentina. Accusa il colpo e perde la necessaria lucidità.

Alex Sandro 6 – Non osa come dovrebbe come quarto di centrocampo. Trova la sua dimensione quando arretrata la posizione in campo.

Ramsey 4,5 – Poche idee, non inventa sulla trequarti. Prima dell’intervallo rovina il bel duetto Dybala-Bentancur, calciando malamente a lato tutto solo davanti a Dragowski (69′ McKennie 5,5 – Neanche lui riesce ad incidere nel finale, i suoi inserimenti non fanno male alla Fiorentina).

Dybala 5 – Si accende solo prima dell’intervallo con una invenzione ‘alla Dybala’. Troppo poco però per uno della sua classe: un passo indietro rispetto alle uscite precedenti. (46′ Morata 7 – Gli bastano una manciata di secondi per trovare il sinistro vincente che sveglia la Juve. Ha il fuoco dentro dopo un periodo complicato e l’esclusione odierna dal primo minuto. Riscatto).

Cristiano Ronaldo 4,5 – Praticamente inesistente nel primo tempo, un fantasma. Esce dal torpore nella ripresa provando a spaventare Dragowski, ma non è (ancora) giornata per la stella portoghese. Non trova la giocata e si spazientisce: buio pesto.

All. Pirlo 5,5 – Sbaglia all’inizio: la difesa a tre mette in difficoltà la Juve anche nella costruzione del gioco. Primo tempo da dimenticare, con Morata sistema le cose ma non basta per portare a casa l’intera posta in palio. Nuova frenata che può costare cara in una corsa Champions serratissima.

Arbitro: Massa 6 – Il VAR gli viene in soccorso sul braccio di Rabiot. Per il resto archivia la pratica senza grosse difficoltà.

TABELLINO

FIORENTINA-JUVENTUS 1-1

29′ Vlahovic (F); 46′ Morata

Fiorentina (3-5-1-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella; Venuti (46′ Martinez Quarta), Amrabat, Pulgar, Castrovilli (85′ Eysseric), Igor (72′ Biraghi); Ribery (72′ Kouame), Vlahovic. Allenatore Giuseppe Iachini

A disposizione: Terracciano, Olivera, Malcuit, Barreca, Montiel, Callejon

Juventus (3-5-2): Szczesny; de Ligt, Bonucci (46′ Kulusevski), Chiellini; Cuadrado, Ramsey (69′ McKennie), Bentancur, Rabiot, Alex Sandro; Cristiano Ronaldo, Dybala (46′ Morata). Allenatore: Andrea Pirlo.

A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Arthur, Danilo, Bernardeschi, Frabotta, Felix Correia

Arbitro: Massa (sez. Imperia)

VAR: Giacomelli

Ammoniti: Igor (F), de Ligt (J), Caceres (F), Biraghi (F)

Espulsi:

Note: recupero 3′ e 3′