Continuano a tenere banco le polemiche che hanno travolto il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, per la questione Superlega

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, è stato colpito da un vero e proprio tsunami di critiche, anche molto pesanti, da parte di addetti ai lavori e tifosi. Il presidente dell’Uefa Ceferin si è scagliato senza mezzi termini sul massimo dirigente del club bianconero, mentre il presidente della Superlega (e del Real Madrid), Florentino Perez, lo ha difeso con fermezza. Tanti sono stati i pareri espressi in questi giorni, dalla nascita della competizione fino all’uscita di quasi tutte le dodici società fondatrici. Sulla questione è intervenuto anche Massimo Franchi, giornalista di ‘Tuttosport’, con dichiarazioni che non lasciano spazio ad interpretazioni: “Il mio parere è che Agnelli è assolutamente impresentabile, non capisco perché non si sia dimesso – le sue parole a ‘Top Calcio 24’ – Avrebbe ottenuto molto consenso con questa mossa, secondo me. È in atto un bombardamento pazzesco su Agnelli, è in una bufera. Dovrebbe fare non uno, ma due passi indietro“.

LEGGI ANCHE>>>Superlega, dichiarazione UFFICIALE di JP Morgan | Agnelli e Perez gelati

Nel frattempo, Florentino Perez è tornato a parlare della Superlega, lanciano un grido d’allarme su quello che sarà il futuro del calcio internazionale senza i dovuti cambiamenti: “Quest’anno, con tutta la stagione vissuta con la pandemia, le perdite andranno tra i 2000 ei 2500 milioni di euro. O facciamo qualcosa presto o molti club falliranno“. E anche Ceferin, presidente dell’Uefa, non è stato esentato dalle critiche, dopo le ultime dichiarazioni rilasciate: “Ha avuto un comportamento malsano. Tutto quello che è successo è stato deplorevole, con insulti e minacce. Siamo rimasti sorpresi da questa violenza”.