L’Inter vince ma che sofferenza. I nerazzurri hanno faticato contro il Verona: nel mirino, sui social, sono così finiti Lautaro Martinez e Antonio Conte

E’ durata 70 minuti Inter-Verona di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino non è riuscito a trovare il gol nemmeno quest’oggi, facendo arrabbiare i suoi tifosi. I nerazzurri – attraverso i social – lo hanno criticato pesantemente. Allo stesso tempo, però, non lo avrebbero voluto vedere fuori dal campo. Nel mirino è così finito anche Antonio Conte per via dei cambi. Alla fine però il tecnico dei nerazzurri ha ancora una volta avuto ragione, con Darmian, subentrato al posto di Perisic, che ha deciso il match.

Ecco alcuni tweets:

Lautaro da prendere a schiaffi

Conte vedi di fargli una ramanzina come si deve — €nZø (@_enz29) April 25, 2021

Conte OUT — A7 𓅓 (@A7LFC1) April 25, 2021

Toglie il migliore in campo.

Bravissimo anche Conte#InterHellasVerona #interverona — Inter_Rompi – VFFNCL (@Inter_Rompi) April 25, 2021

Verona padrona del campo, inter non pervenuta, poi conte ci spiegherà a cosa serve la presenza di brozovi in campo (anche) oggi. — Simone Turetta (@simogru) April 25, 2021