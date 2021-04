Inter-Verona, tifosi furiosi | “Non si può guardare. Una pagliacciata”

L’Inter vince di misura contro il Verona ma non senza polemiche. Attacchi sui social per Handanovic e l’arbitro Abisso

Basta un gol di Darmian ad un quarto d’ora dalla fine per regalare i tre punti all‘Inter contro il Verona. Proteste nel finale degli scaligeri per un gol annullato che insieme all’errore nella circostanza di Samir Handanovic hanno scatenato le ire dei tifosi sui social. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

L’arbitro Abisso e il portiere sloveno sono finiti nel mirino della critica:

Non voglio accanirmi su #Handanovic ma visto il periodo credo sia giusto e inevitabile pensare a sostituirlo. Terza papera grave consecutiva. #RaduIn #InterVerona — CrisiInter (@CrisiInter1) April 25, 2021

Handa che salta con gli occhi chiusi…non si può guardare!#InterVerona — **beppe V** (@vbebbe69) April 25, 2021

Dopo la settimana della #superlega, le figuracce, la protervia, il gol annullato a Faraoni in #InterVerona è un altro colpo mortale per il calcio italiano — Gianluca Vighini (@gvighini) April 25, 2021

Come si dice in italiano: “PAGLIACCIATA”🤡🤬🤡?? No, chiedo…. per un amico appena atterrato sul pianeta terra…. #InterVerona #Faraoni #Handanovic — Moni (@10382238) April 25, 2021

Abisso è salito ufficialmente sul carro mentre Handanovic cerca di scendere.

Mentalità pazzesca #InterVerona #Handanovic — (metti il nome) (@Noncielodicono1) April 25, 2021

È andata bene però con Abisso che ci doveva qualcosa. Certo Handanovic doveva almeno saltare — Diego Ponte (@DiegoPonte4) April 25, 2021