Inter, Hakimi e Darmian ancora decisivi | Numeri top: 'rivale' in Serie A

L’Inter ha raggiunto una vittoria molto importante quest’oggi contro il Verona. I nerazzurri beneficiano del gioco sugli esterni, anche oggi decisivo. Analizziamo i numeri

L’Inter lotta sul campo, continuando a mettere in cascina punti fondamentali in ottica scudetto. La Beneamata, infatti, non senza soffrire per alcuni tratti, è riuscita a portare a casa tre punti essenziali in ottica scudetto contro un ottimo Verona. I nerazzurri non sono riusciti a sbloccare presto la partita e il gioco per diverse fasi della partita non è stato dominante. Proprio per questo, è servita un grande giocata corale da parte degli esterni per portare a casa tre punti, dopo un’ottima costruzione della manovra, tipica del gioco di Antonio Conte, in cui hanno svolto un ruolo fondamentale le punte.

Bravo Achraf Hakimi a stringere il campo, perfetto Matteo Darmian a orientare lo stop sul destro e battere Silvestri. Un gol che rispecchia alla perfezione lo stile di gioco dell’Inter in questa stagione e anche quest’oggi si è rivelato assolutamente fondamentale per i successi della Beneamata sul campo. Nella sudata vittoria di misura in favore dell’Inter sono emersi, dunque, ancora loro: gli esterni di centrocampo. Un’evidenza tecnico-tattica che trova la conferma anche nei numeri.

Inter, Darmian concretizza e Hakimi trascina: l’ex BVB ha numeri clamorosi

La forza propulsiva degli esterni dell’Inter sta emergendo proprio nella fase decisiva della stagione. Due pesantissime reti sono arrivate da Darmian, ma anche la rete di Perisic è risultata decisiva per muovere la classifica contro lo Spezia. E, se sarà scudetto, di certo non si potrà evitare di menzionare i grandi meriti di Achraf Hakimi, laterale ex Borussia Dortmund. I suoi numeri sugli esterni sono da top player assoluto, con il suo gioco esaltato dal gioco di Antonio Conte.

Sono 6 i gol e 6 gli assist già totalizzati: come lui solo Robin Gosens nei massimi campionati europei. Non a caso anche il laterale è messo nelle condizioni ideali di rendere al meglio anche da un allenatore come Gian Piero Gasperini. Entrambi si stanno imponendo tra i migliori interpreti in Europa: un vero e proprio testa a testa che andrà avanti anche nel finale di stagione in Serie A.