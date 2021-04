Inghilterra, Manchester United in vendita | Servono 4,6 miliardi di euro

La famiglia Glazer potrebbe cedere il Manchester United: ecco il prezzo di partenza fissati dai fratelli Joel e Avram

Il Manchester United è uno dei sei club inglesi ad aver puntato sulla Superlega, salvo poi fare marcia indietro. La differenza, però, è che secondo Ceferin le squadre della Premier League hanno riconosciuto il loro errore, rispetto invece a club come Juventus e Real Madrid. Ma Ed Woodward è stato comunque tra i promotori del progetto. La famiglia Glazer ha acquistato i Red Devils nel 2005 per circa 790 milioni di sterline e ora potrebbe lasciare il timone.

Secondo quanto riferito dall’Irish Mirror, i fratelli Joel e Avram Glazer hanno fissato a 4 miliardi di sterline, ovvero circa 4,6 miliardi di euro, come prezzo di partenza per la vendita del Manchester United. Una notizia clamorosa, per un passaggio di consegne che potrebbe verificarsi in uno dei club più prestigiosi al mondo.