Voti e tabellino del primo tempo di Fiorentina-Juventus, match del ‘Franchi’ valido per la 33° giornata del campionato di Serie A

Juventus sotto al ‘Franchi’ contro una bella Fiorentina. Il cucchiaio su rigore di un glaciale Vlahovic (al 17° centro stagionale) fa esultare al momento la squadra di Iachini, già ad un passo dal vantaggio in precedenza sul legno colpito da Pulgar dopo la deviazione di Bonucci. Bianconeri che si fanno pericolosi solo con Ramsey dalla parti di Dragowski: il gallese però spreca tutto a ridosso dell’intervallo. Non pervenuto Ronaldo, pochi squilli per Dybala. Malissimo Rabiot con l’intervento scomposto che provoca il rigore, Ribery invece illumina la manovra della Fiorentina. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Milik nel mirino | Intreccio col PSG

FIORENTINA

Dragowski 6

Caceres 6

Milenkovic 6,5

Pezzella 6

Venuti 6

Amrabat 6,5

Pulgar 6,5

Castrovilli 6

Igor 5,5

Ribery 7

Vlahovic 7

All. Iachini 6,5

JUVENTUS

Szczesny 5,5

De Ligt 5,5

Bonucci 5

Chiellini 6

Cuadrado 6

Bentancur 6

Rabiot 4,5

Alex Sandro 5,5

Ramsey 5

Dybala 5,5

Cristiano Ronaldo 5

All. Pirlo 5

Arbitro: Massa 6

TABELLINO

FIORENTINA-JUVENTUS 1-0

29′ Vlahovic

Fiorentina (3-5-1-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor; Ribery, Vlahovic. Allenatore: Giuseppe Iachini

A disposizione: Terracciano, Martinez Quarta, Kouame, Olivera, Malcuit, Barreca, Montiel, Callejon, Eysseric

Juventus (3-5-2): Szczesny; de Ligt, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Ramsey, Bentancur, Rabiot, Alex Sandro; Cristiano Ronaldo, Dybala. Allenatore: Andrea Pirlo.

A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Arthur, Morata, Danilo, McKennie, Bernardeschi, Frabotta, Kulusevski, Felix Correia

Arbitro: Massa (sez. Imperia)

VAR: Giacomelli

Ammoniti: Igor (F)

Espulsi:

Note: recupero 3′