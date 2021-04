Fiorentina-Juventus, Pirlo: “Primo tempo bruttissimo. Arthur ai margini, ecco perché!”

Le parole di Andrea Pirlo al termine di Fiorentina-Juventus. Il tecnico difende Cristiano Ronaldo. Ecco le sue dichiarazioni

La Juventus non va oltre il pareggio contro la Fiorentina. Andrea Pirlo non può certamente essere contento della prova dei suoi uomini, soprattutto dei primi 45 minuti di gioco: “Abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo, nel secondo un po’ meglio – esordisce ai microfoni di Sky Sport – Cambio Dybala-Morata? Dopo l’infortunio di Danilo abbiamo deciso di metterci tre dietro ma non ha funzionato e così abbiamo cambiato. Oggi non è andata bene”.

CRISTIANO RONALDO – “Toglierlo? Secondo me non ha fatto male, la gamba girava meglio di altre partite. Nel complesso non ha fatto male. Abbiamo sbagliato ad interpretare la partita”.

KULUSEVSKI-RAMSEY – “Kulusevski è entrato bene in partita, anche con Ramsey avevamo fatto bene tra le linee, oggi no”

CAMBIAMENTI – “Quanto sei cambiato dal primo giorno? Sono diverso perché le aspettative erano diverse. Non ritengo di aver fatto quello che avrei dovuto. In base alle aspettative iniziali non sono contento e non penso nemmeno la società”.

ARTHUR – “E’ stato messo ai margini per infortuni e condizione fisica. Ha giocato con una micro-frattura e lo stiamo centellinando per la sua condizione fisica”.