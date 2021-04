DIRETTA Serie A, Benevento-Udinese | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Vigorito’ tra le squadre di Inzaghi e Gotti in tempo reale

Il Benevento riceve l’Udinese nel lunch match valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno. Da una parte i giallorossi di Inzaghi hanno bisogno di tornare al successo che manca da quattro gare per allontanarsi dalla zona retrocessione. Dall’altra i bianconeri di Gotti vogliono vendicare la sconfitta (0-2) dell’andata per avvicinarsi alla aritmetica salvezza. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Vigorito’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Barba, Glik, Caldirola; Depaoli, Dabo, Viola, Hetemaj, Improta; Lapadula, Sau. All. Inzaghi.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti.

CLASSIFICA: Inter 76 punti; Milan 66; Atalanta e Juventus 65; Napoli 63; Lazio* 58; Roma 55; Sassuolo** 52; Sampdoria** 42; Verona 41; Bologna 38; Udinese 36; Genoa** 36; Fiorentina e Spezia** 33; Torino* e Benevento 31; Cagliari 28; Parma** 20; Crotone** 18

*Una partita in meno **Una partita in più