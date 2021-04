Atalanta-Bologna chiude il programma domenicale della trentatreesima giornata di Serie A

In attesa di Torino-Napoli e Lazio-Milan, in programma domani, Atalanta-Bologna chiude il palinsesto domenicale della trentatreesima giornata di Serie A. Una gara importante per i padroni di casa, obbligati a vincere per riportarsi almeno momentaneamente a più cinque sui partenopei e sorpassare i rossoneri al secondo posto. La squadra rossoblu, dal canto suo, naviga ormai in acque tranquille ma cerca il terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria contro lo Spezia e il pareggio contro il Toro. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Atalanta-Bologna

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi; Zapata, Muriel. Allenatore: Gasperini

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Danilo, Antov, Soumaoro; Skov Olsen, Schouten, Svanberg, De Silvestri; Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

CLASSIFICA SERIE A: Inter 79 punti; Milan* e Juventus 66; Atalanta* 65; Napoli* 63; Lazio** 58; Roma 55; Sassuolo 52; Sampdoria 42; Verona 41; Udinese 39 Bologna* 38; Genoa 36; Fiorentina 34; Spezia 33; Torino** e Benevento 31; Cagliari 31; Parma 20; Crotone 18

* una partita in meno

** due partite in meno