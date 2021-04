Coppa di Lega, esulta Guardiola: Manchester City campione!

Manchester City campione della Coppa di Lega in Inghilterra, esulta Guardiola contro il Tottenham

Va al Manchester City la Coppa di Lega inglese. Oggi, nel match giocato contro il Tottenham, i ragazzi di Guardiola hanno ottenuto il trionfo grazie a una rete di Laporte al minuto 82. Nulla da fare, dunque, per gli ‘Spurs, guidati in panchina dal giovanissimo Ryan Mason, tecnico di appena 29 anni.

Ancora in corsa per la vittoria della Champions League (semifinale contro il PSG), il City in Premier League comanda con ben 10 punti di vantaggio sui cugini dello United. Guardiola può quindi dirsi fiducioso per il decisivo finale di stagione.