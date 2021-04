Calciomercato Milan, Lamela vuole tornare in Serie A | Servono 15 milioni

Dalla Spagna rivelano come Lamela sia intenzionato a lasciare il Tottenham in estate: Maldini pronto a portarlo al Milan

Il cammino del Milan per raggiungere la prossima Champions League, dopo la sconfitta infrasettimanale contro il Sassuolo, si è complicato notevolmente. I rossoneri, sotto la guida di Stefano Pioli, in questo 2021 hanno rallentato rispetto al precedente anno e mezzo. Il ‘Diavolo’, però, resta una delle favorite per arrivare tra le prime quattro in classifica della Serie A. Ritornare nell’Europa che conta, a maggior ragione dopo il caos Superlega, è una priorità per il Milan ed anche il mercato ne risentirebbe in maniera significativa. Intanto, dalla Spagna rivelano che Maldini starebbe preparando un grande colpo per la prossima stagione: il Milan potrebbe riportare in Serie A una stella della Premier League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, Lamela vuole tornare in Serie A | Maldini è pronto

In estate il Milan cercherà di rinforzare il reparto offensivo, iniettando qualità e carisma nella rosa a disposizione di Stefano Pioli. Secondo quanto rivelato da ‘todofichajes.com’, Erik Lamela avrebbe deciso di lasciare il Tottenham a fine stagione e gradirebbe un eventuale ritorno in Serie A. L’argentino potrebbe rappresentare una vera e proprio opportunità di mercato per Maldini, considerando che il suo contratto con il club londinese andrà in scadenza nel 2022. Per riportarlo nel campionato italiano, infatti, al Milan potrebbe bastare un’offerta da 15 milioni di euro.

Lamela conosce già molto bene la Serie A, avendo vestito la maglia della Roma dall’estate del 2011 a quella del 2013. In Premier League, poi, è maturato sotto ogni punto di vista ed ha limato alcuni dei suoi difetti. Negli ultimi anni, Lamela ha trovato una maggiore continuità di rendimento ed ora, a 29 anni, sembra essere definitivamente pronto per essere un top player. Il Milan potrebbe decidere di investire sul talento dell’argentino per consegnare una nuova arma a disposizione del tecnico emiliano e, dopo il rinnovo arrivato in settimana, un nuovo assist-man per Ibrahimovic. Nel futuro del ‘Coco’ Lamela, quindi, potrebbe esserci il ritorno in Italia: questa volta, però, nel capoluogo lombardo.