Calciomercato Juventus, futuro Agnelli | "Con lui torna Allegri"

Possibile svolta nel futuro della Juventus, sia sul piano dirigenziale sia tecnico: deciso il ritorno di Allegri da parte di Agnelli

Il caos della Superlega ha portato a delle riflessioni in casa Exor sul futuro di Andrea Agnelli come presidente della Juventus. Il club bianconero, stando al presidente dell’UEFA Ceferin, risponderà delle azioni del proprio presidente, definito “terrapiattista”. E intanto, c’è anche l’aspetto sportivo da tenere in considerazione. Andrea Pirlo non è sicuro del posto anche per la prossima stagione e sulla panchina bianconero c’è l’ombra di Massimiliano Allegri, cercato anche dalla Roma.

Juventus, il futuro di Pirlo con l’ombra di Allegri

Luca Momblano, giornalista, ha parlato ai microfoni di ‘TopCalcio24‘ della situazione di Andrea Agnelli: “Non ho riscontro su Alessandro Nasi come nuovo presidente della Juventus. Se dovesse restare Agnelli, cambierebbe la dirigenza e punterebbe su Allegri al posto di Pirlo“. Parole chiare, col giornalista che parla anche delle intenzioni di John Elkann: Ma l’ombra di Max su Pirlo c’è a prescindere, perché anche Elkann è fautore della candidatura del suo ritorno. Anche se non sarebbe l’unico nome sulla lista. La terza via è che Elkann deleghi un nuovo gruppo decisionale senza entrare direttamente nelle scelte”. Chiusura sull’ad dell’Inter Marotta: “Non ho riscontri su un suo ritorno”.