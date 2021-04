Il Benevento non ha vissuto una seconda parte di stagione esaltante: la società valuta il futuro di Inzaghi in sede di calciomercato

Le neopromosse che arrivano dalla Serie B spesso non vivono situazioni semplici. Il divario, tranne rare eccezioni, è molto ampio rispetto alle big ed anche squadre di metà classifica. Per questo motivo, le sconfitte non sono poche e si incappa in alcuni di momenti di calo e di prestazioni deludenti durante l’annata. È il caso del Benevento guidato da Filippo Inzaghi, che nel girone di ritorno non ha dato prova di ritorno, eccezion fatta per qualche partita, non ha dato prova di meritare la permanenza in prima categoria. La società, di conseguenza, si vede costretta a riflettere sul futuro del tecnico in sede di calciomercato. Vediamo il percorso nel girone di ritorno e i numeri dei giallorossi. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Benevento, Inzaghi in bilico: i numeri del tecnico

Il Benevento nella prima parte di stagione avevo messo in scena prestazioni più che rassicuranti, superando forse le aspettative della società stessa. Nel girone di ritorno, però, la musica è cambiata. Oggi è andato in scena il match con l’Udinese allo stadio ‘Vigorito’, che ha visto i friulani dominare sugli avversari per gran parte dell’incontro poi vinto. Questo, però, è solo l’ultimo dei vari passi falsi accumulati dai giallorossi da gennaio in poi. La striscia dei campani racconta, infatti, di 6 pareggi, 7 sconfitte e 1 sola vittoria dalla prima partita contro l’Inter il 30 gennaio. Numeri che vanno a braccetto con il pericolo retrocessione. Le uniche note positive sono state il punto guadagnato contro la Roma e il clamoroso successo all’Allianz Stadium contro la Juventus. Troppo poco, però, considerando che senza i 3 punti conquistati in casa della ‘Vecchia Signora’, gli uomini di Inzaghi sarebbero terzultimi a pari punti (28) con il Cagliari.

Di fronte a questa situazione, è inevitabile per la società riflettere approfonditamente sul futuro della guida tecnica. La dirigenza degli Stregoni, infatti, starebbe valutando se confermarlo o meno per il prosieguo del loro cammino. Situazione da monitorare, con il futuro di Inzaghi tutto da decifrare: niente intervista post partita. Ufficialmente, Vigorito ha confermato ‘SuperPippo’, ma le prossime ore saranno decisive.

