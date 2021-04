Fonseca ha parlato al termine di Cagliari-Roma, match in cui è arrivata una sconfitta per 3-2 per i giallorossi. Di seguito le sue dichiarazioni

Paulo Fonseca parte con l’analisi della sconfitta di questa sera contro il Cagliari ai microfoni di ‘SkySport’: “Abbiamo preso un gol dopo quattro minuti. La squadra ha reagito bene, giocato con intensità. Abbiamo sempre cercato di essere più vicino all’area del Cagliari. Poi il 2-1 ha reso le cose più difficili. Rispetto al Torino, abbiamo avuto un atteggiamento migliore”.

Il tecnico si concentra poi sulla prestazione dei singoli, anche in ottica Europa League: “Smalling? Ha fatto una buonissima partita. La squadra è stata sicura con Chris. Oggi era importante fargli giocare almeno 45 minuti, ne ha fatti di più. E’ stato importante per dargli la possibilità di giocare contro il Manchester. Era importante far giocare lui e Spinazzola“.

Cagliari-Roma, Fonseca e le prospettive per la difesa in vista del Manchester United

Fonseca viene incalzato sulla possibile difesa da schierare in Europa League: “Chi tra Smalling e Cristante? Vediamo. E’ una possibilità giocare con entrambi, ma vedremo come faremo. Entrambi giocano al centro di solito, vedremo”.

Il tecnico non si sbottona sul suo futuro, focalizzandosi sul campo: “Sempre sotto esame? Lo sono stato sempre. Sono sempre concentrato sul mio lavoro. Ora è molto importante la semifinale contro il Manchester, devo focalizzarmi su questo. Che partita sarà contro lo United? Il Manchester è molto forte in contropiede. La prima cosa che dobbiamo pensare è che se andiamo lì solo a difenderci, sarà difficile. Sarà importante tenere la palla, non lasciarli giocare. Dobbiamo dimostrare personalità, non stare bassi e tenere la palla”.