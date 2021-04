Durante Benevento-Udinese cartellino giallo pesante per i bianconeri, che domenica prossima contro la Juve dovranno fare a meno di un big

Scontro salvezza fondamentale al Vigorito tra Benevento e Udinese, con i giallorossi in piena lotta per la salvezza dopo gli ultimi risultati che li hanno risucchiati nella zona bollente della classifica. I bianconeri, in una situazione molto tranquilla, se la stanno comunque giocando al meglio come dimostra il risultato scritto sul tabellino. A fine primo tempo la squadra di Gotti conduce 2-1 dopo i gol di Molina e Arslan, con il Benevento tornato in partita per un calcio di rigore.

Un penalty pesante soprattutto a livello disciplinare, dal momento che l’uscita e il fallo di Musso su Lapadula costano il giallo al portiere argentino. Che era diffidato e quindi per lui scatterà la squalifica: il portiere che tanto piace alle big (Inter e Roma soprattutto) salterà il big match tra Udinese e Juventus di domenica prossima.