Atalanta-Bologna, bergamaschi incontenibili: finisce 5-0 | Super Muriel

Una straordinaria Atalanta supera il Bologna con l’ampio punteggio di 5-0. I padroni di casa sono parsi in totale controllo, anche grazie a uno straordinario Luis Muriel

L’Atalanta era attesa questa sera dalla prova contro il Bologna per continuare a volare nella corsa alla Champions League. I bergamaschi non hanno deluso le aspettative e sono riusciti a trovare tre punti fondamentali nella corsa per un posto nella massima competizione europea. I nerazzurri trovano il vantaggio nel primo tempo già al 22esimo con Malinovskyi, innescato da un colpo di tacco meraviglioso di Luis Muriel. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

E’ solo il primo passo di una serata stupenda per i bergamaschi: Muriel raddoppia su rigore al 44esimo e la musica nel secondo tempo non cambia. Dopo il rosso a Schouten, i padroni di casa dilagano prima con Freuler e poi con Zapata. Gloria anche per il subentrante Miranchuk che mostra tutta la sua qualità con un bel mancino piazzato. Finisce 5-0. Una vittoria pesante e molto importante per la classifica: l’Atalanta ora occupa, infatti, il secondo posto in solitaria, in attesa del match del Milan di domani sera.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 79 punti; Atalanta 68; Milan* e Juventus 66; Napoli* 63; Lazio** 58; Roma 55; Sassuolo 52; Sampdoria 42; Verona 41; Udinese 39 Bologna 38; Genoa 36; Fiorentina 34; Spezia 33; Torino** e Benevento 31; Cagliari 31; Parma 20; Crotone 18

* una partita in meno

** due partite in meno