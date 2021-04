Roberto Renga punta il dito contro Ceferin e le sue recenti dichiarazioni: “Rifletta, sempre che sia in grado”

Il progetto Superlega pare ormai essere tramontato, ma le dichiarazioni rilasciate da Ceferin non sono certamente passate inosservate. Il numero uno della Uefa ha affermato come i club che resteranno nella Superlega non parteciperanno alla prossima Champions League. Parole che non sono passate inosservate e che sui social hanno spopolato con l’hashtag #Ceferinout in tendenza su Twitter. E a tal proposito il giornalista Roberto Renga ha puntato il dito contro il dirigente sloveno. “Non sono uno da slogan, ma il successo di #Ceferinout dovrebbe spingere l’attuale capo del calcio europeo a riflettere. Non si risponde ad un’idea sparando a chi pensa. Bisogna pensare meglio, sempre che lui sia in grado di farlo” ha commentato il giornalista su Twitter. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Renga punta il dito contro la nuova Champions League e sui format delle varie competizioni: “I gironi di Champions con le prime quattro non hanno senso. La Champions dovrebbe essere una cosa seria, riservata alle vere big. L’Europa League è interessante solo nel finale ed ora s’inventano pure un’altra coppetta. Perché dovrei pagare per vedere la nebbia?”.