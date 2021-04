Tennis, Sinner eliminato in semifinale all’ATP di Barcellona: vince Tsitsipas

Si conclude in semifinale il cammino di Jannik Sinner all’ATP di Barcellona: vince Tsitsipas 6-3, 6-3 contro l’italiano

Niente da fare per Jannik Sinner: il torneo ATP di Barcellona del tennista italiano si conclude in semifinale. Ad eliminare Sinner è stato Stefanos Tsitsipas, che vinto il match due set a zero: 6-3, 6-3 i punteggi. Il greco, ed attuale numero 5 del ranking e campione di Montecarlo, ora attenderà il vincitore dell'altra semifinale tra Nadal e Carreno Busta.

Il percorso di crescita di Sinner continua e l’altoatesino, in ogni caso, può ritenersi soddisfatto: da lunedì, infatti, sarà il numero 16 al mondo. Un traguardo non indifferente per un tennista di soli 19 anni. Nonostante la sconfitta, comunque, la partita contro Tsitsipas è stata molto bella e più equilibrata di quanto trapela dal punteggio finale.