Superlega | Ranieri: “Colpo di stato! Fondamentale il merito sportivo”

Claudio Ranieri, al termine di Sassuolo-Sampdoria, ha parlato della Superlega. Parole dure contro i club fondatori del progetto

Continua a far discutere la Superlega. In serata, come vi abbiamo raccontato, undici club di Serie A avrebbero firmato una lettera in cui si chiedono sanzioni per le tre squadre italiane che hanno preso parte al progetto, Milan, Inter e Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Anche Claudio Ranieri, è tornato a parlare della Superlega, senza usare troppi giri di parole: “Stavano facendo un colpo di stato, adesso sta a FIFA e UEFA correre ai ripari e valutare quello che devono fare per il bene del calcio mondiale – ammette il tecnico della Sampdoria, al termine del match contro il Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport – Più soldi si danno e più se ne spendono. Il merito sportivo deve essere fondamentale, se si esce da questo non è più calcio. Io a casa mia non spendo più di quello che incasso, non so gli altri come fanno. È inutile indebitarci oltre ogni misura e poi andare alla ricerca di entrate in ogni dove”.