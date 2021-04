Superlega, lettera del Chelsea ai tifosi: “Profondo rammarico”

Il Chelsea scrive una lunga lettera indirizzata ai propri tifosi. Le scuse del club inglese per la decisione di aderire alla Superlega

Attraverso una lunga lettera pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Chelsea si rivolge ai tifosi riguardo alla vicenda Superlega: “Viste le preoccupazioni sollevate in seguito all’annuncio, il Club ha fatto un passo indietro per ascoltare e parlare ai tifosi. Dopo queste conversazioni e tenendo conto delle opinioni estremamente forti contro la proposta, abbiamo rivalutato la nostra decisione iniziale e abbiamo deciso di non voler far parte di questo campionato”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

“Riconosciamo che avremmo dovuto affrontare questi problemi prima di entrare a far parte del gruppo. – ammette il club – Il proprietario e il consiglio capiscono che coinvolgere il club in tale proposta è stata una decisione che non avremmo dovuto prendere. È una decisione di cui ci rammarichiamo profondamente“. Infine, conclude la nota: “Il Chelsea ha una storia molto ricca e sappiamo di essere molto fortunati a svolgere un ruolo in questo. Il club era qui prima di noi e sarà qui molto tempo dopo di noi. Il nostro lavoro è garantire il massimo successo che possiamo avere oggi, nonché costruire per il futuro. Il proprietario e il consiglio vi ringraziano per il vostro continuo supporto al club”.