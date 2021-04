Serie A, Parma-Crotone 3-4: rossoblù sempre nel segno di Simy!

Vincono gli attacchi al Tardini: la sfida tra i padroni di casa del Parma e il Crotone, ormai retrocesse, è nel segno di Simy

Va al Crotone di Cosmi la vittoria della ‘consolazione’ tra le ultime due squadre del campionato, ormai retrocesse in Serie B. Al Tardini di Parma finisce 4-3 per gli ospiti, sempre nel segno di Simy. L’attaccante nigeriano realizza una doppietta e vola al terzo posto nella classifica marcatori dietro a Ronaldo e Lukaku. Ad aprire le marcature nel primo tempo è Magallan, al 29′ risponde Hernani. Di Ounas la rete del momentaneo 1-3, con Gervinho e Mihaila che hanno raggiunto i rossoblù ad inizio ripresa. Il rigore di Simy spegne però la rimonta della squadra di D’aversa. Il Crotone, invece, centra il primo successo in trasferta della sua stagione. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

PARMA-CROTONE 3-4: 14′ Magallan (C), 29′ Hernani (P), 42′ e 69′ rig. Simy (C), 46′ Ounas (C), 49′ Gervinho (P), 54′ Mihaila (P)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 76 punti; Milan 66; Atalanta e Juventus 65; Napoli 63; Lazio* 58; Roma 55; Sassuolo 49; Sampdoria 42; Verona 41; Bologna 38; Udinese e Genoa** 36; Fiorentina e Spezia** 33; Torino* e Benevento 31; Cagliari 28; Parma** 20; Crotone** 18

* una partita in meno

** una partita in più