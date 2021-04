Il Consiglio della Lega Serie A ha deciso la data del recupero di Lazio-Torino, non disputata lo scorso 2 marzo

E’ stata decisa la data del recupero di Lazio-Torino, gara non disputata lo scorso 2 marzo per il focolaio Covid scoppiato nella squadra granata. L’ASL piemontese impedì ai granata di andare a Roma e in questo caso i primi due gradi di giudizio sportivo hanno dato ragione al club di Cairo contro quello di Lotito che chiedeva la vittoria a tavolino. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Il Consiglio di Lega ha deciso di far disputare il match il prossimo 18 maggio – come si legge su ‘Gazzetta.it’- , tra la penultima e l’ultima giornata di campionato. La data è successiva al giorno scelto dal Collegio di Garanzia del Coni per discutere il ricorso della società biancoceleste: il dibattimento è calendarizzato per il 13 maggio.