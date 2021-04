Parma-Crotone, tutti pazzi per Simy | “È il vice Lukaku!”

Doppietta contro il Parma e 19 gol stagionali per Simy. Tutti pazzi per l’attaccante nigeriano anche sui social: “È lui il vice Lukaku”

Simy non si ferma più. L’attaccante del Crotone firma una doppietta contro il Parma e vola al terzo posto nella classifica marcatori del campionato, dietro solo a Cristiano Ronaldo e Lukaku. Sono 19 le reti stagionali del nigeriano, che oggi ha anche superato l’ex Inter Martins come miglior marcatore nigeriano nella storia della Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Per la retrocessione della squadra di Cosmi manca ormai solo l’aritmetica, ma con ogni probabilità nella prossima stagione il centravanti resterà in Serie A dopo il rendimento di quest’anno. Tutti pazzi per Simy anche sui social: su Twitter, infatti, i tifosi esaltano l’attaccante, accostandolo anche all’Inter come vice Lukaku ed al Milan nel ruolo di vice Ibrahimovic. Ecco i tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Da quando è arrivato Mago Serse è sbocciato tutto il talento di #Simy… giocatore immenso la Simiata @Inter abbiamo il vice Lukaku in offerta, che aspettiamo? #ParmaCrotone — BALLARDINISMO (@Fra_Conti5) April 24, 2021

Io Simy lo prenderei come vice Lukaku — il marchese del Grillo (@ilmarchesedelG6) April 24, 2021

SIMY l’anno prossimo farà il vice Ibra al posto si quel bidone dì Leao — semprerossonero🔴⚫️ (@damyano0) April 24, 2021