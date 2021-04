Parma-Crotone, Simy non si ferma più | Eguagliato il record di Martins

Si è chiuso con un netto 1-3 il primo tempo di Parma-Crotone che ha fatto registrare l’ennesimo gol di Simy. Raggiunto Martins

Primo tempo super per il Crotone che si abbatte come un ciclone sul malcapitato Parma in virtù di un secco 3-1. Dopo il gol di Magallan e il pari momentaneo di Hernani si sono infatti scatenati Simy e Ounas. In particolare il centravanti nigeriano ha raggiunto quota 18 reti in questo campionato in 33 apparizioni, andando a scalfire un altro importante record.

Con il gol messo a referto nel primo tempo di oggi, Simy ha eguagliato Obafemi Martins come miglior marcatore nigeriano nella storia della Serie A, a quota 28 centri totali.