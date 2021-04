Napoli, confermata anticipazione CM.IT: divise in autoproduzione

Napoli, confermate le anticipazioni di Calciomercato.it: il presidente De Laurentiis pensa a produrre da sé le divise da gioco

Due settimane fa, Calciomercato.it anticipò l’idea del Napoli di autoprodurre da sé le divise da gioco per la prossima stagione. Con l’addio di Robe di Kappa in vista, le proposte dei vari sponsor tecnici, dalla Adidas alla Legea e alla Givova e altre ancora, non hanno convinto il presidente del Napoli De Laurentiis, che sta pensando di procedere come la Roma nella stagione 2013-2014.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, futuro Hysaj: l’annuncio dell’agente

Conferme arrivano dalle colonne odierne de ‘Il Mattino’, che riferisce come il patron azzurro voglia tenere per sé una serie di prerogative commerciali legate alle divise da gioco e sta cercando partner per realizzare questa iniziativa. L’idea è di procedere su iniziative personalizzate, come quella che quest’anno ha visto il Napoli indossare una maglia simil Argentina.