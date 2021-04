Lutto in casa Sassuolo: è morto il vice presidente Sergio Sassi

Dopo la scomparsa del patron Squinzi, un altro grave lutto colpisce il Sassuolo: è morto il vice presidente Sergio Sassi

Una brutta notizia colpisce il Sassuolo, a poche ora dalla sfida contro la Sampdoria, valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A e in programma oggi alle 20.45. Attraverso il proprio sito ufficiale, la società neroverde ha comunicato la prematura scomparsa del vice presidente Sergio Sassi, stroncato da un male incurabile. “La famiglia Squinzi, il presidente Carlo Rossi e l’A.D. Giovanni Carnevali, i dirigenti, le squadre, gli staff tecnici, i dipendenti e i collaboratori del Sassuolo Calcio partecipano al dolore della famiglia di Sergio Sassi. Per onorare la sua memoria, in occasione delle gare di oggi, la Prima squadra e la formazione Primavera scenderanno in campo con il lutto al braccio“, la nota del club emiliano.