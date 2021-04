Lega Serie A, sotto accusa i ruoli di Marotta, Scaroni e Agnelli

Lega Serie A, Dal Pino critico, presto un’assemblea: nel mirino i ruoli di Agnelli, Scaroni e Marotta

Nei prossimi giorni è in programma una specifica assemblea della Lega Serie A per valutare con attenzione i ruoli di Scaroni, Agnelli e Marotta, ovvero dei tre club dissidenti che hanno aderito alla Superlega. Dopo il caos esploso con l’annuncio della Superlega, le società si sono riunite senza però la presenza di Inter, Milan e Juventus. I punti oggetto della discussione (diritti tv su tutti) hanno però suggerito di rimandare l’argomento a un’assemblea da convocare per la prossima settimana, al massimo entro i primi giorni di maggio, come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

In Inghilterra i 14 club non coinvolti nella Superlega hanno chiesto le dimissioni dei dirigenti delle big inglesi. La Serie A ha invece rinviato il processo: si valuterà con attenzione il ruolo di Scaroni, Agnelli e Marotta nella prossima assemblea, con i club italiani che pensano anche alla causa contro Agnelli. Un’assemblea specifica valuterà come procedere: di fronte alla sfiducia dell’assemblea Marotta e Scaroni faranno un passo indietro. Tema caldo è anche quello dei fondi, con il Milan favorevole e non intenzionato a fare retromarcia come Juventus ed Inter. E proprio qui vertono le critiche del presidente Dal Pino, accusato di aver allungato i tempi della trattativa con i fondi penalizzando le offerte tv, con tanto di minaccia di finire in tribunale. Critica che è stata rovesciata su Inter e Juve, e in seconda battuta sulle altre firmatarie della lettera (Atalanta, Lazio, Verona, Fiorentina e Napoli).