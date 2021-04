Terremoto in casa Juventus generato dalla Superlega: arrivano anche le parole di Adani e Cassano a tal proposito

di Emanuele Tavano

La Superlega continua a far discutere. Il terremoto provocato dall’annuncio ufficiale nella notte tra domenica e lunedì ha dato vita a numerose polemiche e pareri contrari. A tal proposito si sono espressi negativamente anche i tifosi, gli allenatori e i giocatori degli stessi club fondatori del progetto. UEFA e FIFA hanno dato il via ad una vera e propria guerra mediatica, minacciando le società aderenti all’iniziativa di essere escluse dalle altre competizione europee e dai mondiali. Alcuni club pare non abbiano ancora abbandonato del tutto l’idea, ma il presidente della UEFA Ceferin ha ulteriormente chiarito oggi: “I club dovranno decidere se sono Superlega o Champions League. Se si collocheranno nella prima, non prenderanno parte alla seconda”.

A proposito della vicenda, sono intervenuti alla ‘Bobo TV’ anche Cassano e Adani. Ecco le parole dell’ex fantasista barese, con un vero e proprio attacco anche alla Juventus: “L’errore clamoroso è stato dei club fondatori, che hanno spiegato male il progetto e si sono posti come salvatori del calcio pur guardando solo al loro interesse economico”. Prosegue: “Oggi queste big sono piene di debiti, ma la colpa è esclusivamente loro, mica della UEFA…Sono i club che sprecano troppi soldi tra commissioni stellari ai procuratori, investimenti sbagliati e altre spese varie, non possono mica rifarsela con UEFA o FIFA. Serve un progetto per fare strada nel calcio, con programmazione e investimenti mirati”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Superlega, Adani: “Il calcio va cambiato, seguiamo modello Atalanta”

Non ha dubbi l’ex Inter e Milan, che vede responsabilità per la crisi in atto esclusivamente nella gestione economica esercitata dai grandi club. Anche Adani ha detto la sua sulla vicenda e sul futuro del calcio: “È stato un terremoto durato tre giorni, ora è passato. La Superlega è stata spiegata e presentata male, ma allo stesso tempo è chiaro che il calcio ha bisogno di un cambiamento. La UEFA e la FIFA non possono sfinire i campioni con troppe partite, perché poi sono i club a pagare loro gli ingaggi. Che giochino o che siano infortunati come Lewandowski, che si è perso delle partite a causa della gara contro Andorra in Nazionale. Io faccio un richiamo alla condotta concettuale del calcio: se tu non intervieni per controllare e vigilare, mettendo un tetto alle spese da tutti i punti di vista, non se ne esce”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Adani ha, poi, concluso: “Per fare calcio serve un progetto e il modello da seguire è sotto gli occhi di tutti già in Italia, l’Atalanta. L’Atalanta per blasone è un cinquantesimo della Juventus, ma le arriva davanti in campionato e in Champions League. La UEFA e la FIFA avrebbero avuto più volentieri la Juve in Europa e non vanno biasimati, ma c’è un problema: parliamo di sport e bisogna andare sul campo, giocarsela sempre”.